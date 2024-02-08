«Торонто» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» дома победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

За «Мэйпл Ливз» дубль оформил Вильям Нюландер, еще по голу забили Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс и Джон Таварес. У «Старз» Евгений Дадонов отметился двумя голами, Джейми Бенн и Уайатт Джонстон записали на свой счет по одной заброшенной шайбе.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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