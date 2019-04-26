"Сан-Хосе" заключил контракт новичка с российским форвардом Данилом Юртайкиным, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний нападающий перебрался в клуб НХЛ из ярославского "Локомотива" на правах свободного агента.

– Данил – взрывной игрок, который использует свою скорость, чтобы создавать и поддерживать темп в нападении. Его атакующие навыки привели к попаданию в тройку лучших снайперов КХЛ до 22 лет. Мы рады, что он присоединился к нашему клубу", – сказал гендиректор "Сан-Хосе" Дуг Уилсон.

В сезоне 2018/19 регулярного чемпионата КХЛ Юртайкин провел за "Локомотив" 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков.