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Сегодня, 09:05

«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» в гостях, Костин забросил одну шайбу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Клим Костин.
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

У гостей дублем отличился Коннор Макдэвид, по одному голу на счету Леона Драйзайтля, Клима Костина, Райана Маклеода, Райана Ньюджента-Хопкинса и Йессе Пулюярви. Единственную шайбу хозяев забросил Оскар Линдблом.

«Эдмонтон» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 49 очками в 44 матчах, «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке с 34 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Голы: Макдэвид — 36 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 10:59 — 0:1. Костин — 8 (Хаймэн, Дешарне), 18:14 — 0:2. Макдэвид — 37 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 28:22 — 0:3. Нюджент-Хопкинс — 21 (мен., Янмарк), 33:07 — 0:4. Драйзайтль — 24 (Макдэвид), 37:55 — 0:5. Пулюярви — 4 (Нюджент-Хопкинс), 52:14 — 0:6. Маклеод — 5 (Холлоуэй, Фогеле), 52:46 — 0:7. Линдблом — 4 (Беннинг, Гаджович), 55:02 — 1:7.

Вратари: Кяхкенен — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (9+8+9) — 41 (12+15+14).

Наши: Барабанов (15.18/1/-1) — Костин (12.54/1/+2).

14 января. Сан-Хосе. SAP Center. 15887 зрителей.

Клим Костин
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 42 27 15 57
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 41 21 20 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 43 25 18 57
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 40 20 20 43
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 43 20 23 49
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
Результаты / календарь
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14.01 03:00
Питтсбург – Виннипег
 1 : 4
14.01 06:00
Анахайм – Нью-Джерси
 2 : 6
14.01 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 1 : 7
14.01 22:00
Даллас – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 66
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 32 2.28
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