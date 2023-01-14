«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» в гостях, Костин забросил одну шайбу
«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.
У гостей дублем отличился Коннор Макдэвид, по одному голу на счету Леона Драйзайтля, Клима Костина, Райана Маклеода, Райана Ньюджента-Хопкинса и Йессе Пулюярви. Единственную шайбу хозяев забросил Оскар Линдблом.
«Эдмонтон» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 49 очками в 44 матчах, «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке с 34 очками в 44 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
Голы: Макдэвид — 36 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 10:59 — 0:1. Костин — 8 (Хаймэн, Дешарне), 18:14 — 0:2. Макдэвид — 37 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 28:22 — 0:3. Нюджент-Хопкинс — 21 (мен., Янмарк), 33:07 — 0:4. Драйзайтль — 24 (Макдэвид), 37:55 — 0:5. Пулюярви — 4 (Нюджент-Хопкинс), 52:14 — 0:6. Маклеод — 5 (Холлоуэй, Фогеле), 52:46 — 0:7. Линдблом — 4 (Беннинг, Гаджович), 55:02 — 1:7.
Вратари: Кяхкенен — Кэмпбелл.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 26 (9+8+9) — 41 (12+15+14).
Наши: Барабанов (15.18/1/-1) — Костин (12.54/1/+2).
14 января. Сан-Хосе. SAP Center. 15887 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
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|1
|Каролина
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|16
|59
|2
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|42
|27
|15
|57
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|52
|5
|Питтсбург
|41
|21
|20
|48
|6
|Айлендерс
|43
|22
|21
|47
|7
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|25
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|В
|П
|О
|1
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|2
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|17
|59
|3
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|53
|4
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|40
|18
|22
|43
|5
|Баффало
|40
|20
|20
|42
|6
|Флорида
|43
|19
|24
|42
|7
|Оттава
|41
|19
|22
|41
|8
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|42
|17
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|57
|2
|Даллас
|43
|25
|18
|57
|3
|Миннесота
|41
|23
|18
|50
|4
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|45
|5
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|44
|6
|Колорадо
|40
|20
|20
|43
|7
|Аризона
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|13
|28
|31
|8
|Чикаго
|40
|11
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|28
|15
|58
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|41
|25
|16
|54
|4
|Калгари
|43
|20
|23
|49
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Ванкувер
|41
|17
|24
|37
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
|14.01
|03:00
|
Питтсбург – Виннипег
|1 : 4
|14.01
|06:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
|2 : 6
|14.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|1 : 7
|14.01
|22:00
|
Даллас – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|82
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|66
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|61
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|41
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|27
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|32
|2.28