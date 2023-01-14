«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» и одержал третью победу подряд

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей по две шайбы забросили Йеспер Братт и Джек Хьюз, по одному голу у Дуги Хэмилтона и Йеспера Боквиста. У хозяев отличились Адам Хенрик и Тревор Зеграс.

«Нью-Джерси» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 57 очками в 42 матчах. «Анахайм» уступил в третьей встрече кряду и идет на 15-й строчке Запада с 28 очками в 43 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нью-Джерси» — 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)

Голы: Хэмилтон — 10 (Мерсер, Боквист), 8:02 — 0:1. Братт — 16 (Грэйвс, Сиверсон), 10:53 — 0:2. Хьюз — 27 (бол., Хэмилтон, Татар), 16:15 — 0:3. Братт — 17 (Хьюз, Сиверсон), 31:59 — 0:4. Хенрик — 13 (Терри), 33:35 — 1:4. Боквист — 5 (Сиверсон), 42:30 — 1:5. Зеграс — 13 (бол., Хенрик, Фаулер), 55:03 — 2:5. Хьюз — 28 (Шарангович), 55:39 — 2:6.

Вратари: Гибсон — Ванечек.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 33 (6+16+11) — 39 (12+16+11).

Наши: Куликов (18.37/0/-2) — Охотюк (17.35/0/+1).

14 января. Анахайм. Honda Center. 16167 зрителей.