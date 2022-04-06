Георгиев: «Рейнджерс» удалось показать умный хоккей, когда это было необходимо»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

«Хорошие команды должны следить за тем, чтобы серии из поражений не длились долго, и сегодня нам удалось показать умный хоккей, когда это было необходимо. Во втором периоде особо ничего не происходило, но мы вели и играли на счет. Это было здорово», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Отметим, «Рейнджерс» до этого проиграли два матча подряд — «Айлендерс» (0:3) и «Филадельфии» (3:4 Б).

«Рейнджерс» с 96 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 54 очками — на предпоследней строчке.