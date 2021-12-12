«Калгари» проиграл «Бостону» и потерпел четвертое поражение подряд
«Калгари» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
В составе «Флэймз» отличились Мэттью Ткачак и Шон Монахэн, у «Брюинз» забросили Коннор Клифтон, Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Кертис Лазар.
«Калгари» потерпел четвертое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Клифтон — 1 (Фредерик, Блид), 17:43 — 0:1. Маршан — 11 (Пастрняк, Бержерон), 25:52 — 0:2. Макэвой — 4 (Бержерон, Маршан), 26:48 — 0:3. Ткачак — 12 (бол., Андерссон, Годро), 32:19 — 1:3. Лазар — 2 (Фредерик, Грызлик), 42:57 — 1:4. Монахэн — 4 (Лучич, Андерссон), 58:24 — 2:4.
Вратари: Маркстрем (58:54) — Ульмарк.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 42 (15+16+11) — 27 (7+8+12).
Наши: Задоров (16.08/0/0) — -.
12 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16190 зрителей.
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