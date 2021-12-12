Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Калгари» проиграл «Бостону» и потерпел четвертое поражение подряд

08:58
Теги:

«Калгари» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

В составе «Флэймз» отличились Мэттью Ткачак и Шон Монахэн, у «Брюинз» забросили Коннор Клифтон, Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Кертис Лазар.

«Калгари» потерпел четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Клифтон — 1 (Фредерик, Блид), 17:43 — 0:1. Маршан — 11 (Пастрняк, Бержерон), 25:52 — 0:2. Макэвой — 4 (Бержерон, Маршан), 26:48 — 0:3. Ткачак — 12 (бол., Андерссон, Годро), 32:19 — 1:3. Лазар — 2 (Фредерик, Грызлик), 42:57 — 1:4. Монахэн — 4 (Лучич, Андерссон), 58:24 — 2:4.

Вратари: Маркстрем (58:54) — Ульмарк.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 42 (15+16+11) — 27 (7+8+12).

Наши: Задоров (16.08/0/0) — -.

12 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16190 зрителей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
День России в спорте! Коньки, фристайл, сноуборд, биатлон, а теперь еще Устюгов!
Шесть человек погибли при обрушении из-за торнадо склада Amazon в США
0