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Самсонов — второй голкипер в истории НХЛ, который выиграл семь первых матчей на выезде

09:37

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 24 броска из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).

Он также стал вторым голкипером в истории НХЛ, который одержал семь побед в семи первых выездных матчах. Подобной отметки также достигал вратарь «Сент-Луиса» Брент Джонсон.

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