Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 24 броска из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).

Он также стал вторым голкипером в истории НХЛ, который одержал семь побед в семи первых выездных матчах. Подобной отметки также достигал вратарь «Сент-Луиса» Брент Джонсон.

Ilya Samsonov has won each of his first seven career starts on the road, becoming the second goaltender in NHL history to accomplish this feat (Brent Johnson: St. Louis, 10 wins from 1998-99 and 2000-01). — CapitalsPR (@CapitalsPR) 21 декабря 2019 г.

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