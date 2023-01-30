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Сегодня, 08:39

Самсонов установил уникальный рекорд среди вратарей «Торонто»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 из 24 бросков в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:1).

Россиянин установил клубный рекорд: он стал первым, кому удалось одержать 15 побед в первых 17 играх за «Мэйпл Ливз» на своей площадке.

До Самсонова рекорд принадлежал Джеку Кэмпбеллу, который выиграл первые 14 из 17 домашних матчей за команду, это произошло в сезоне-2020/21.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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