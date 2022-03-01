Самсонов сыграет с первых минут матча «Вашингтона» против «Торонто», Овечкин и Кузнецов — в первом звене

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Торонто».

С первых минут в воротах сыграет Илья Самсонов, в запасе остался Витек Ванечек. В первом звене выйдут Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов — о втором.

В составе «Торонто» выйдут Илья Михеев и Илья Любушкин.

Матч пройдет сегодня, 1 марта и начнется в 3:30 мск.