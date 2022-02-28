НХЛ приостановила работу российских соцсетей и сайта лиги

Национальная хоккейная лига (НХЛ) прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги и приостановила работу русскоязычных социальных сетей и сайта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт НХЛ.

«Мы приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных сетей и сайта. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ. Решения вступают в силу немедленно», — говорится в заявлении.