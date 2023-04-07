«Бостон» в овертайме переиграл «Торонто». Самсонов отразил 31 бросок

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«Бостон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Брюинз» одержали четвертую победу подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.