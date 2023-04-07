«Бостон» в овертайме переиграл «Торонто». Самсонов отразил 31 бросок
«Бостон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Брюинз» одержали четвертую победу подряд.
Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|50
|27
|109
|2
|Нью-Джерси
|78
|49
|29
|106
|3
|Рейнджерс
|78
|46
|32
|103
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|78
|38
|40
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|77
|29
|48
|71
|8
|Коламбус
|77
|24
|53
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|77
|46
|31
|102
|3
|Тампа-Бэй
|78
|45
|33
|96
|4
|Флорида
|78
|40
|38
|87
|5
|Баффало
|76
|37
|39
|81
|6
|Оттава
|78
|37
|41
|81
|7
|Детройт
|77
|35
|42
|79
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|46
|30
|98
|2
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|3
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|77
|39
|38
|86
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|77
|25
|52
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|79
|47
|32
|103
|3
|Лос-Анджелес
|78
|45
|33
|100
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|77
|34
|43
|75
|7
|Сан-Хосе
|77
|22
|55
|60
|8
|Анахайм
|78
|23
|55
|56
Результаты / календарь
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3.04
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8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
|7.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|- : -
|7.04
|02:00
|
Детройт – Баффало
|- : -
|7.04
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|- : -
|7.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
|7.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|- : -
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|- : -
|7.04
|03:00
|
Нэшвилл – Каролина
|- : -
|7.04
|03:30
|
Даллас – Филадельфия
|- : -
|7.04
|05:00
|
Ванкувер – Чикаго
|- : -
|7.04
|05:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|7.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|7.04
|05:30
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|148
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|78
|107
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|51
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|25
|2.20
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