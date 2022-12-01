Самсонов признан лучшим игроком матча «Торонто» — «Сан-Хосе»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Сан-Хосе» (3:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан форвард Митчелл Марнер. Он забросил одну шайбу в пустые ворота в концовке.

Второй звездой стал российский голкипер Илья Самсонов. На его счету 23 отраженных из 25 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку нападающий Остон Мэттьюс, который забросил одну шайбу.