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Сегодня, 06:16

Самсонов признан лучшим игроком матча «Торонто» — «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Сан-Хосе» (3:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан форвард Митчелл Марнер. Он забросил одну шайбу в пустые ворота в концовке.

Второй звездой стал российский голкипер Илья Самсонов. На его счету 23 отраженных из 25 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку нападающий Остон Мэттьюс, который забросил одну шайбу.

Илья Самсонов
Митч Марнер
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 24 15 9 30
3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 24 10 14 23
7 Филадельфия 23 8 15 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
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4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 23 10 13 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 20 12 8 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Нэшвилл 21 10 11 22
6 Сент-Луис 22 11 11 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 22 14 8 31
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
4 Эдмонтон 22 12 10 24
5 Калгари 22 10 12 23
6 Ванкувер 23 9 14 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 23 6 17 14
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6.12
1.12 03:00
Детройт – Баффало
 4 : 5 Б
1.12 03:00
Оттава – Рейнджерс
1 : 3
1.12 03:00
Торонто – Сан-Хосе
 3 : 1
1.12 05:30
Чикаго – Эдмонтон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 39
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 22 34
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 17
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 23 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Сорокин

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