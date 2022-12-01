Самсонов признан лучшим игроком матча «Торонто» — «Сан-Хосе»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Сан-Хосе» (3:1). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи признан форвард Митчелл Марнер. Он забросил одну шайбу в пустые ворота в концовке.
Второй звездой стал российский голкипер Илья Самсонов. На его счету 23 отраженных из 25 бросков по своим воротам.
Замкнул тройку нападающий Остон Мэттьюс, который забросил одну шайбу.
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|Столичный дивизион
|И
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|П
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|1
|Нью-Джерси
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|2
|Айлендерс
|24
|15
|9
|30
|3
|Каролина
|23
|12
|11
|29
|4
|Питтсбург
|23
|11
|12
|26
|5
|Рейнджерс
|24
|11
|13
|26
|6
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|24
|10
|14
|23
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|15
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|10
|13
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|8
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|22
|8
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|20
|12
|8
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|5
|Нэшвилл
|21
|10
|11
|22
|6
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|22
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|22
|14
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|25
|12
|13
|28
|4
|Эдмонтон
|22
|12
|10
|24
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|23
|6
|Ванкувер
|23
|9
|14
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
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6.12
|1.12
|03:00
|
Детройт – Баффало
|4 : 5 Б
|1.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|1 : 3
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|3 : 1
|1.12
|05:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|34
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|23
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|15
|2.07
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18
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