Нападающий «Вашингтона» Хагелин выбыл на продолжительный срок из-за травмы глаза

Нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин выбыл на продолжительный период времени. На одной из последних тренировок он получил травму глаза, сообщает журналист Саманта Пелл.

В этом сезоне 33-летний швед провел в регулярном чемпионате 53 матча. На его счету 3 гола и 11 передач при показателе полезности «плюс 10».

Отметим, что контракт хоккеиста с зарплатой 2,75 миллиона долларов за сезон действует до конца следующего сезона.