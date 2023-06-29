Ротенберг о выборе Мичкова «Филадельфией» на драфте НХЛ: «В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» оценил итоги драфта НХЛ, на котором форвард команды из Санкт-Петербурга Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером.

«Приятно, что наши хоккеисты высоко ценятся на международном уровне, это признание работы всей системы, того, что мы качественно готовим хоккеистов. Это командная работа в конкурентной среде. Но в то же время выбор на драфте еще ни о чем не говорит — есть пример, когда игрок был выбран под первым номером, а спустя несколько лет не может найти работу.

Хочу напомнить, что СКА заключил длительный контракт с Матвеем, соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА — закрепиться в основе, выйти на лидирующие роли, добиться высоких результатов в России. 27 июля у нас будут тесты, нужно будет проявлять себя уже там», — сказал Ротенберг «СЭ».

Помимо Мичкова, в первом раунде драфта НХЛ-2023 были выбраны защитник Дмитрий Симашев (6-й пик, «Аризона»), нападающий Даниил Бут (12-й пик, «Аризона») и защитник Михаил Гуляев (31-й пик, «Колорадо»).