Ротенберг о выборе Мичкова «Филадельфией» на драфте НХЛ: «В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» оценил итоги драфта НХЛ, на котором форвард команды из Санкт-Петербурга Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером.
«Приятно, что наши хоккеисты высоко ценятся на международном уровне, это признание работы всей системы, того, что мы качественно готовим хоккеистов. Это командная работа в конкурентной среде. Но в то же время выбор на драфте еще ни о чем не говорит — есть пример, когда игрок был выбран под первым номером, а спустя несколько лет не может найти работу.
Хочу напомнить, что СКА заключил длительный контракт с Матвеем, соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА — закрепиться в основе, выйти на лидирующие роли, добиться высоких результатов в России. 27 июля у нас будут тесты, нужно будет проявлять себя уже там», — сказал Ротенберг «СЭ».
Помимо Мичкова, в первом раунде драфта НХЛ-2023 были выбраны защитник Дмитрий Симашев (6-й пик, «Аризона»), нападающий Даниил Бут (12-й пик, «Аризона») и защитник Михаил Гуляев (31-й пик, «Колорадо»).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
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|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
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|0
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|3
|Каролина
|0
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|0
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -