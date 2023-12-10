Российский нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

10 декабря Кучеров оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (4:3 ОТ). Хоккеист поднялся на первое место по заброшенным шайбам в текущем сезоне НХЛ (19). Он также он является лучшим бомбардиром лиги 47 (19+28) очков.

Второй звездой дня признан голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен.