«Сиэтл» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа» на выезде обыграла «Сиэтл» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» набрала 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» потерпел седьмое поражение подряд. «Кракен» с 23 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».