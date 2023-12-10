Купер о Кучерове: «Сейчас он играет лучше, чем когда выиграл «Харт Трофи»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер восхитился игрой нападающего Никиты Кучерова в матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). Россиянин забил победный гол в овертайме, набрал за игру 3 (2+1) очка.

«Сейчас он играет даже лучше, чем когда выиграл «Харт Трофи». Никита — чертовски хороший игрок», — цитирует тренера ESPN.

По итогам сезона-2018/19 Кучеров выиграл «Харт Мемориал Трофи», набрав 128 (41+87) очков в 82 играх.

В этом сезоне нападающий набрал 47 (19+28) очков в 28 играх.

Кучеров признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Тампа»