Российский нападающий «Миннесоты» Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 2-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта заброшенная шайба стала 17-й в текущем сезоне.