Овечкин побил рекорд Гончара по матчам в НХЛ. Среди россиян больше него сыграл только Ковалев
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
Для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1302-й за карьеру в североамериканской лиге. Теперь по этому показателю он единолично занимает 65-е место, опередив соотечественника Сергея Гончара (1301 матч).
На 64-й строчке располагается защитник «Далласа» Райан Сутер, который сыграл1306 матчей в НХЛ.
Рекордсменом лиги по количеству матчей является Патрик Марло. За свою карьеру канадец сыграл 1779 матчей.
Среди россиян лидирует по данному показателю Алексей Ковалев, у которого 1316 матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|27
|11
|16
|26
|7
|Филадельфия
|26
|9
|17
|23
|8
|Коламбус
|24
|8
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|38
|3
|Тампа-Бэй
|25
|15
|10
|31
|4
|Детройт
|25
|13
|12
|31
|5
|Флорида
|26
|12
|14
|28
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|25
|10
|15
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|16
|8
|33
|2
|Даллас
|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|24
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|26
|11
|15
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|8.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|- : -
|8.12
|03:30
|
Коламбус – Баффало
|- : -
|8.12
|04:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|- : -
|8.12
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|- : -
|8.12
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|8.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|26
|19
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09