Овечкин побил рекорд Гончара по матчам в НХЛ. Среди россиян больше него сыграл только Ковалев

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1302-й за карьеру в североамериканской лиге. Теперь по этому показателю он единолично занимает 65-е место, опередив соотечественника Сергея Гончара (1301 матч).

На 64-й строчке располагается защитник «Далласа» Райан Сутер, который сыграл1306 матчей в НХЛ.

Рекордсменом лиги по количеству матчей является Патрик Марло. За свою карьеру канадец сыграл 1779 матчей.

Среди россиян лидирует по данному показателю Алексей Ковалев, у которого 1316 матчей.