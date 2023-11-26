Малкин объяснил, в чем Овечкин лучше Кросби

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнил партнера по команде Сидни Кросби с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Они оба по-прежнему великолепны. Мне кажется, что они будут играть вечно. Но Овечкин в плане голов, наверное, лучший в истории. Сид, конечно, лучший игрок всех времен», — приводит слова Малкина издание The Athletic.

Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в чемпионате сезона-2005/06.

В нынешнем сезоне 36-летний Сидни набрал 24 (13+11) очка в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В активе 38-летнего форварда столичных 12 (5+7) очков в 17 играх.

Ранее Овечкин признался, что считает себя и Кросби спасителями НХЛ.