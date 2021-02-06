Романову наложили несколько швов. Россиянину попала шайба в лицо

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен заявил, что российский защитник команды Александр Романов сможет сыграть в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», пришет в Twitter журналист Джон Лу.

После броска партнера по команде Джонатана Друэна шайба попала в лицо защитнику. Романов избежал серьезной травмы, ему наложили несколько швов.

В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и отметился 2 голевыми передачами.