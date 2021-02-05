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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс стал советником генменеджера «Каролины»

22:22
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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Уильямс вошел в систему «Каролины». Он занял должность специального советника генерального менеджера клуба Дона Уодделла, пишет в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

39-летний канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли — один раз в составе «Каролины» и дважды с «Лос-Анджелесом». В плей-офф Кубка Стэнли-2014 он был признан самым ценным игроком.

Уильямс объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года.

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