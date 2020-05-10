Романов готов к игре в АХЛ

Российский защитник Александр Романов, который заключил трехлетний контракт с «Монреалем», прокомментировал свой переезд в НХЛ.

— Это моя мечта — играть в НХЛ, — цитирует Романова официальный сайт НХЛ. — Моя мечта — играть в Монреале. Я так взволнован. Счастлив, что приехал в Монреаль и Канаду. Так счастлив.

Мне нужно доказывать. Мне нужно упорно тренироваться и доказывать тренерам, что я могу играть в НХЛ. Просто хочу провести свою первую игру и сыграть в НХЛ. Буду усердно тренироваться. Готов играть в АХЛ, готов играть в НХЛ. Я готов играть в Северной Америке.