Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал гол форварда Андрея Свечникова в матча с «Виннипегом» (6:3). Российский нападающий отметился эффектной шайбой за шиворот вратарю.

— Ему был дан зеленый свет делать в чужой зоне с шайбой что угодно, — приводит слова Бриндамора российская версия официального сайта НХЛ. — Видеть такое очень здорово. Тот гол получился очень важным. Андрей — особенный игрок.

Вы увидели это впервые около месяца назад. Но мы это видим на тренировках полтора года. Так что это не удача. Потому что он тренирует это постоянно.

Он снова это сделал! Свечников опять забросил шайбу за шиворот вратарю