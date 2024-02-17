Тренер «Каролины» Бриндамор: «Кочетков сыграл здорово в матче против «Аризоны»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру российского голкипера команды Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:1). Кочетков отразил 30 бросков.

«Мы очень хорошо начали, на что было приятно смотреть. Наш вратарь тоже сыграл здорово. Кочетков сделал несколько действительно важных сэйвов в начале. Мы вырвались вперед, а затем немного сбавили обороты, но такое случается. Главное, мы отлично начали, в этом вся разница», — приводит слова Бриндамора сайт «Харрикейнз».

«Каролина» набрала 67 очков в 53 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. 18 февраля команда сыграет с «Вегасом».