«Рейнджерс» ведут переговоры по потенциальному обмену Кравцова

«Рейнджерс» ведут активные переговоры по потенциальному обмену нападающего Виталия Кравцова, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что российский хоккеист не проходит в первые три звена.

До этого 23-летний хоккеист через агента запросил обмен в другой клуб.

В нынешнем сехоне форвард провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал шесть (3+3) очков.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером в первом раунде на драфте НХЛ 2018 года.