«Рейнджерс» ведут переговоры по потенциальному обмену Кравцова
«Рейнджерс» ведут активные переговоры по потенциальному обмену нападающего Виталия Кравцова, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что российский хоккеист не проходит в первые три звена.
До этого 23-летний хоккеист через агента запросил обмен в другой клуб.
В нынешнем сехоне форвард провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал шесть (3+3) очков.
Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером в первом раунде на драфте НХЛ 2018 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|58
|38
|20
|81
|3
|Рейнджерс
|58
|33
|25
|75
|4
|Айлендерс
|61
|30
|31
|67
|5
|Питтсбург
|57
|27
|30
|63
|6
|Вашингтон
|60
|28
|32
|62
|7
|Филадельфия
|59
|23
|36
|56
|8
|Коламбус
|58
|18
|40
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|57
|44
|13
|93
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|57
|36
|21
|76
|4
|Детройт
|57
|28
|29
|64
|5
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|6
|Баффало
|56
|29
|27
|62
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|58
|35
|23
|71
|3
|Миннесота
|58
|32
|26
|69
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|72
|3
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
|24.02
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 4
|24.02
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|0 : 2
|24.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
|24.02
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|2 : 7
|24.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 6 ОТ
|24.02
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 1
|24.02
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|24.02
|05:00
|
Вегас – Калгари
|4 : 3 ОТ
|24.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|5 : 6
|24.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|2 : 6
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|109
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|87
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|46
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|56
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|43
|2.24
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