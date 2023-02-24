Каменский объяснил, почему «Вашингтон» обменял российского защитника Орлова в «Бостон»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об обмене российского защитника Дмитрий Орлова из «Вашингтона» в «Бостон».

«Думаю, что для Орлова это еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. «Бостон» — очень хорошая команда, в нынешнем сезоне она лидирует в регулярном чемпионате НХЛ. Со спортивной точки зрения Дмитрию предоставляется хорошая возможность. Для «Вашингтона» такой обмен, по-моему, говорит о курсе на омоложение состава. Так что, это исключительно бизнес-решение. У «Кэпиталс» еще есть время, чтобы вернуться в зону плей-офф. Наверняка, они сейчас будут искать кого-то на место Орлова до закрытия трансферного окна», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Ранее стало известно о том, что Орлов должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет 26 февраля.

В этом сезоне россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.