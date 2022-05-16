«Рейнджерс» в полуфинале Восточной конференции НХЛ сыграет с «Каролиной»

«Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 4-3 в серии.

В решающем седьмом матче победу команде из Нью-Йорка принес форвард Артемий Панарин, забивший на пятой минуте овертайма.

Таким образом, в полуфинале Восточной конференции «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной». В другой полуфинальной паре «Тампа» сыграет с «Флоридой».