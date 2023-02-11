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Сегодня, 05:33

«Торонто» на выезде переиграл «Коламбус». Самсонов сделал 30 сэйвов

Самсонов сделал 30 сэйвов в победном матче «Торонто» с «Коламбусом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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11 февраля. «Коламбус» — «Торонто» — 0:3.
Фото USA Today Sports

«Коламбус» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов «Торонто» набрал 72 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (34 очка).

«Торонто» набрал 72 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (34 очка).

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 52 17 35 40
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
11.02 03:00
Коламбус – Торонто
 - : -
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 - : -
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 - : -
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 - : -
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
11.02 21:00
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
11.02 23:30
Бостон – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
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