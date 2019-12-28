«Рейнджерс» обыграли «Каролину», Панарин набрал три очка

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Калгари» — 5:3. В составе победителей дубль оформил Мика Зибанежад. На счету Артемия Панарина 3 (1+2) очка, показатель полезности «+1» и бросок в створ за 19.08 на льду. Павел Бучневич сыграл 15.08.

У Андрея Свечникова бросок, силовой прием и блок-шот за 19.59.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы: Валлмарк — 7 (Терявяйнен), 5:15 — 0:1. Зибанежад — 13 (бол., Крайдер, Дианджело), 16:31 — 1:1. Крайдер — 11 (Зибанежад), 21:27 — 2:1. Панарин — 21 (Хитил, Труба), 27:29 — 3:1. Зибанежад — 14 (бол., Дианджело, Панарин), 33:14 — 4:1. Песке — 4 (Валлмарк, Макгинн), 37:11 — 4:2. Ахо — 22 (Нидеррайтер, Эдмундсон), 41:40 — 4:3. Стром — 8 (Панарин, Труба), 53:49 — 5:3.

Вратари: Лундквист — Раймер (57:48).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (9+10+5) — 42 (15+13+14).

Наши: Бучневич (15.08/0/0), Панарин (19.08/1/+1) — Свечников (19.59/1/0).

28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.