Шестеркина заменили после двух периодов в матче против «Вашингтона»

Российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина заменили после двух периодов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

Шестеркин в первом периоде пропустил одну шайбу от «Кэпиталз», а во втором четыре. В третьем периоде ворота «Рейнджерс» будет защищать Ярослав Галак.

Счет в матче на данный момент 5:1 в пользу «Вашингтона».