«Рейнджерс» на своем льду сыграет против «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник, 8 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Монреаль» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».