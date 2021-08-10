«Рейнджерс» могут включить Зибанежада в сделку по обмену Айкела из «Баффало»

«Рейнджерс» могут включить форварда Мику Зибанежада в возможную сделку с «Баффало» по переходу капитана «Сэйбрс» Джека Айкела. Об этом сообщил журналист The Athletic Рик Карпинелло.

Контракт 24-летнего Айкела рассчитан еще на пять сезонов. Его годовая зарплата составляет 10 миллионов долларов в год. На данный момент «Баффало» изучает варианты обмена игрока. При этом с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения игрока.

Контракт 28-летнего Зибанежада (зарплата — 5,3 миллиона долларов) истекает через год. В нем также есть пункт о запрете на перемещения.