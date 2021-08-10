«Рейнджерс» могут включить Зибанежада в сделку по обмену Айкела из «Баффало»
12:41
«Рейнджерс» могут включить форварда Мику Зибанежада в возможную сделку с «Баффало» по переходу капитана «Сэйбрс» Джека Айкела. Об этом сообщил журналист The Athletic Рик Карпинелло.
Контракт 24-летнего Айкела рассчитан еще на пять сезонов. Его годовая зарплата составляет 10 миллионов долларов в год. На данный момент «Баффало» изучает варианты обмена игрока. При этом с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения игрока.
Контракт 28-летнего Зибанежада (зарплата — 5,3 миллиона долларов) истекает через год. В нем также есть пункт о запрете на перемещения.
Just tossing this out there as I head for some vacation time ... DO NOT be surprised if Mika Zibanejad is in the deal that ultimately brings Jack Eichel to #NYR— Rick Carpiniello (@RickCarpiniello) August 9, 2021
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