Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» могут включить Зибанежада в сделку по обмену Айкела из «Баффало»

12:41
Теги:

«Рейнджерс» могут включить форварда Мику Зибанежада в возможную сделку с «Баффало» по переходу капитана «Сэйбрс» Джека Айкела. Об этом сообщил журналист The Athletic Рик Карпинелло.

Контракт 24-летнего Айкела рассчитан еще на пять сезонов. Его годовая зарплата составляет 10 миллионов долларов в год. На данный момент «Баффало» изучает варианты обмена игрока. При этом с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения игрока.

Контракт 28-летнего Зибанежада (зарплата — 5,3 миллиона долларов) истекает через год. В нем также есть пункт о запрете на перемещения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Худший блеф в истории спорта». В Америке выдали безумный инсайд про Капризова — ЦСКА «заплатит» ему больше 700 миллионов рублей!
Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ» и летит в Париж
В Международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
Российский вратарь должен был стать первым номером «Вашингтона» на долгие годы. Но клуб Овечкина дал ему дешевый контракт всего на сезон
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд