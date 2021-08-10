Американский журналист назвал слух про Капризова и ЦСКА «худшим блефом»

Журналист Энди Стрикленд прокомментировал информацию о том, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов согласовал однолетний контракт с ЦСКА на сумму 10 миллионов долларов.

«Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет ЦСКА израсходован, плюс есть потолок зарплат в размере 12 миллионов долларов. Можно ли ожидать, что генеральный менеджер клуба испугается такой угрозы?» — написал Стрикленд в Twitter.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин играл в НХЛ за «Миннесоту». По итогам сезона он стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.

26 июля стало известно, что Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты».

Напомним, ранее Капризов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.