Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Американский журналист назвал слух про Капризова и ЦСКА «худшим блефом»

10:03
Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Теги:

Журналист Энди Стрикленд прокомментировал информацию о том, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов согласовал однолетний контракт с ЦСКА на сумму 10 миллионов долларов.

«Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет ЦСКА израсходован, плюс есть потолок зарплат в размере 12 миллионов долларов. Можно ли ожидать, что генеральный менеджер клуба НХЛ испугается такой угрозы?» — написал Стрикленд в Twitter.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин играл в НХЛ за «Миннесоту». По итогам сезона он стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.

26 июля стало известно, что Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты».

Напомним, ранее Капризов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Познер о словах Губерниева: «Быть трехголовым драконом не всякому дано»
Украинская судья объяснила, почему сестры Аверины проиграли в финале Олимпиады
В «ПСЖ» собралась «команда мечты». Таких было совсем немного
«Я был фанатом Конора, а теперь потерял к нему уважение. Он полнейший идиот». Макгрегор разозлил тренера Хабиба
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд