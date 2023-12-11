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Сегодня, 05:41

«Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес», Панарин отметился результативной передачей

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Мика Зибанежад, Джимми Веси, Джонни Бродзински и Уильям Кулле, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Кингз» единственный гол на счету Филлипа Дано.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 36 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 25 18 7 37
2 Филадельфия 27 15 12 32
3 Айлендерс 26 12 14 31
4 Вашингтон 24 13 11 29
5 Нью-Джерси 25 14 11 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
3 Торонто 24 14 10 32
4 Детройт 26 14 12 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 27 12 15 27
7 Баффало 28 11 17 25
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 27 16 11 34
2 Даллас 26 15 11 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 26 13 13 28
5 Нэшвилл 27 14 13 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 25 9 16 22
8 Чикаго 26 9 17 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 41
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 24 16 8 36
4 Калгари 27 11 16 25
5 Эдмонтон 24 11 13 23
6 Сиэтл 28 8 20 23
7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
Результаты / календарь
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16.12
11.12 00:05
Эдмонтон – Нью-Джерси
 - : -
11.12 03:00
Чикаго – Вашингтон
 - : -
11.12 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 - : -
11.12 03:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 - : -
11.12 04:00
Анахайм – Виннипег
 - : -
11.12 05:00
Сиэтл – Миннесота
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11.12 06:00
Вегас – Сан-Хосе
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Ванкувер

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Тампа-Бэй

 28 19
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Брок Босер

Ванкувер

 28 18
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 24 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Вегас

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Лос-Анджелес

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