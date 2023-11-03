«Рейнджерс» выиграли у «Каролины». Шестеркин отразил 26 бросков

«Рейнджерс» переиграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Для команды из Нью-Йорка это шестая победа подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.