Терещенко уверен, что Овечкин прикладывает все силы, чтобы побить рекорд Гретцки

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине, который забил в пяти матчах подряд.

«Возможно, пауза на Матче звезд пошла Александру на пользу, но, как мне кажется, сам «Вашингтон» начал играть в более быстрый хоккей. Не стоит сомневаться, что Овечкин прикладывает все силы к тому, чтобы обойти Уэйна Гретцки и побить его рекорд. Он очень неплохо действует в последнее время, как и вся команда в целом», — приводит слова Терещенко RT.

Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ) и продлил свою результативную серию до пяти игр.

Гол в ворота «Ванкувера» стал для Овечкина 835-м в НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставание от канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, составляет 59 шайб.