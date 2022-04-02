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Сегодня, 04:35

«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс». Варламов сделал 27 сэйвов

«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 апреля. «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:3.
Фото Twitter

«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. «Островитяне» одержали третью победу кряду, прервав победную серию соперника из четырех встреч.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 27 бросков по своим воротам. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 15 сэйвов и пропустил 3 шайбы.

Российский нападающий Артемий Панарин не набрал очков.

Артемий Панарин
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 69 41 28 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 66 30 36 69
6 Коламбус 68 32 36 69
7 Нью-Джерси 67 24 43 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 46 21 98
2 Торонто 67 43 24 91
3 Тампа-Бэй 66 42 24 90
4 Бостон 67 42 25 89
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 68 18 50 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 48 20 102
2 Миннесота 66 41 25 87
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 66 38 28 79
6 Виннипег 69 33 36 76
7 Чикаго 68 24 44 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 67 40 27 89
2 Лос-Анджелес 70 37 33 84
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 67 29 38 66
7 Анахайм 69 27 42 66
8 Сиэтл 67 21 46 48
Результаты / календарь
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2.04 02:00
Баффало – Нэшвилл
 - : -
2.04 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
2.04 02:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 - : -
2.04 02:30
Детройт – Оттава
 - : -
2.04 04:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
2.04 05:00
Сиэтл – Вегас
 - : -
2.04 05:30
Аризона – Анахайм
 - : -
2.04 19:30
Нью-Джерси – Флорида
 - : -
2.04 22:00
Колорадо – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 100
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 97
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 67 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 50
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 46 2.02
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 53 2.13
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