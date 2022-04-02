«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс». Варламов сделал 27 сэйвов

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«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. «Островитяне» одержали третью победу кряду, прервав победную серию соперника из четырех встреч.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 27 бросков по своим воротам. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 15 сэйвов и пропустил 3 шайбы.

Российский нападающий Артемий Панарин не набрал очков.