«Торонто» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ
«Торонто» дома проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
За «Мэйпл Ливз» единственный гол забил Джон Таварес. У «Блэкхокс» отличились Маккензи Энтвистл, Кори Перри, Тайлер Джонсон и Тэйлор Рэддиш.
Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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22.10
|17.10
|02:00
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Торонто – Чикаго
|1 : 4
|17.10
|02:00
|
Рейнджерс – Аризона
|2 : 1
|17.10
|02:00
|
Вашингтон – Калгари
|3 : 2 Б
|17.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 4
|17.10
|02:00
|
Коламбус – Детройт
|0 : 4
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