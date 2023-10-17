«Торонто» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» дома проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

За «Мэйпл Ливз» единственный гол забил Джон Таварес. У «Блэкхокс» отличились Маккензи Энтвистл, Кори Перри, Тайлер Джонсон и Тэйлор Рэддиш.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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