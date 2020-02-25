Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, каким видит свое наследие после того, как завершит карьеру. 34-летний россиянин выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» (трижды), «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи», «Морис Ришар Трофи» (восемь раз) и еще множества индивидуальных и командных наград. Он трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной России.

— Когда я закончу играть в хоккей, хочу, чтобы у моих родных была гордость, — заявил Овечкин в интервью официальному сайт НХЛ. — У моих друзей, у моих одноклубников. Что мы играли с этим человеком.

То же самое когда ты в детстве с кем-то знакомишься из звезд, своих кумиров, ты это помнишь на всю жизнь. Хочу, чтобы это осталось.

Рекорд Гретцки — это вершина айсберга. Не знаю, сейчас тяжело об это говорить. Почти 200 голов — это четыре сезона по 50. Если бы можно было заглянуть в то, что будет через четыре года. Посмотрим, здесь очень много нюансов, которые должны сыграть. Должно все встать так, как надо.

Овечкин забросил 700 шайб за карьеру в НХЛ. До него только семь хоккеистов за всю историю лиги преодолевали этот рубеж.