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«Размахнулся и засадил парню с локтя. Злой был». Назаров рассказал, как врезал арбитру

15:45
Андрей Назаров (справа). Фото Reuters
Андрей Назаров (справа). Фото Reuters
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Бывший нападающий клубов НХЛ Андрей Назаров рассказал, как в одной из драк ударил арбитра.

— А что касается того арбитра, то да простит меня мой хороший друг Леша Анисимов, то я размахнулся и засадил тому парню с локтя, — вспомнил Назаров в разговоре с обозревателем «СЭ». — Злой был. Он же до этого мою руку никак поймать не мог. Потом я долго за это извинялся. Попал на деньги, 35 тысяч долларов, и зарплату целый месяц не получал. Тренеры и руководство? Я не помню, чтобы мне что-то говорили. Еще таких восемь человек в очередь стоит. Судите сами, человек делает свою работу, за это, получается, еще и своими деньгами расплачивается, и результат дает — лидеров никто задевать не посмеет, когда меня в следующий раз выпустят на лед. (Михаил Зислис)

Полностью рассказ Андрея Назарова читайте здесь

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