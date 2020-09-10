Райан Макдона: «Сложно описать эмоции после гола Кучерова. Ради таких моментов ты и играешь»

Защитник «Тампы» Райан Макдона поделился впечатлениями от победы над «Айлендерс» (2:1) во втором матче финала Восточной конференции. Игрок стал автором результативной передачи на россиянина Никиту Кучерова, чья шайба принесла «Лайтнинг» победу за 9 секунд до конца основного времени встречи.

— Сложно описать эмоции после гола Кучерова, — приводит пресс-служба НХЛ слова Макдоны. — Ради таких моментов ты играешь и работаешь. Приятно победить при таких драматичных обстоятельствах. Сегодняшний матч еще раз доказал, что наша команда не сдается никогда, какой бы ни была ситуация. В этой команде много игроков, готовых вытаскивать матчи на жилах. И мне крайне приятно быть ее частью.

В финальной серии «Тампа» ведет в счете 2-0. Следующая встреча серии состоится 12 сентября, начало — в 03.00 (мск).

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