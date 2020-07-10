Рафф рассказал о принципах работы с молодыми игроками

Новый главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф рассказал, каких методов работы с командой планирует придерживаться.

— Моя философия работы с молодыми игроками заключается в постоянном общении, — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ. — Нужно помочь игроку понять его роль в команде, объяснить, что он несет ответственность за свои действия. У каждого игрока свой уровень мастерства. Им надо рассказать, как они должны играть, что такое давление, контроль шайбы ... Кто-то из хоккеистов талантливее других. Тут нужно постоянное общение. Надо знать, о чем они думают во время тренировок, игр, чтобы помочь им почувствовать себя комфортно в команде. Они должны понимать, чего я от них хочу. Иногда молодым ребятам достаточно просто сказать, что им нужно делать. Но они почти всегда хотят знать, почему им нужно играть именно так. И на этот вопрос надо ответить. Чаще всего ответ заключается в том, что это нужно для успеха команды.

Порой молодые ребята слишком торопятся, хотят подняться на вершину как можно раньше. Тренер должен объяснить хоккеисту, что такое профессиональное отношение к своим обязанностям вне стадиона, как нужно готовиться к тренировкам. Он должен рассказать игроку, как отдыхать, как правильно питаться для того, чтобы полностью раскрыть свой талант. Для того, чтобы стать профессионалом, нужно многое знать и уметь. Это должны понимать молодые ребята, которые только начинают карьеру в НХЛ. Тут недостаточно только стать крепче физически, чтобы бороться с мужиками, которые в два раза крупнее и сильнее тебя. Они должны почувствовать себя комфортно.

На посту тренера Рафф заменил Алена Насреддина, руководившего игрой «Дэвилз» с 3 декабря прошлого года после увольнения Джона Хайнса. Рафф тренировал команды НХЛ в течение 19 сезонов. 15 из них он проработал в «Баффало», четыре — в «Даллас».