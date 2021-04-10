Рафф объяснил, почему решил выставить Гусева на драфт отказов

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф прокомментировал решение выставить российского нападающего Никиту Гусева на драфт отказов.

«Мне жаль, что у нас не получилось. В тренировочном лагере он не забивал на двусторонках, первые 15 матчей были для него испытанием. Мы хотели играть в скоростной хоккей. Думаю, были моменты, когда он хотел вернуть свою игру. У него были шансы преодолеть спад, но в итоге молодые хоккеисты пришли ему на смену. Никаких тревожных звонков перед сезоном не было, мне понравилось, как он закончил прошлый сезон, мне нравилась его креативность. Он лишился своих преимуществ из-за того, что в этом году мы постоянно играли с габаритными соперниками», — приводит NJ.com слова Раффа.

Ранее стало известно, что «Нью-Джерси» выставил Никиту Гусева на драфт отказов. В этом сезоне 28-летний нападающий участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11». Гусев не играл с 20 марта.