Российский форвард Гусев выставлен на драфт отказов НХЛ
19:17
Клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил российского форварда Никиту Гусева на драфт отказов, сообщил журналист Эллиотт Фридман.
В этом сезоне 28-летний нападающий участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11».
Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Российский хоккеист часто остается в запасе по решению тренерского штаба.
В прошлом сезоне Гусев дебютировал в НХЛ. Он провел 66 матчей и набрал 44 (13+31) очка.
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