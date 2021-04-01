Российский форвард Гусев выставлен на драфт отказов НХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил российского форварда Никиту Гусева на драфт отказов, сообщил журналист Эллиотт Фридман.

В этом сезоне 28-летний нападающий участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11».

Gusev on waivers — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) April 1, 2021

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Российский хоккеист часто остается в запасе по решению тренерского штаба.

В прошлом сезоне Гусев дебютировал в НХЛ. Он провел 66 матчей и набрал 44 (13+31) очка.