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«Коламбус» обменял Нэша в «Торонто»

08:58

«Коламбус» обменял нападающего Райли Нэша в «Торонто», сообщает официальный сайт НХЛ.

В обмен на хоккеиста «Блю Джекетс» получили драфт-пик седьмого раунда драфта-2022. Он может превратиться в пик шестого раунда в случае, если Нэш примет участие в 25 процентах матчей «Торонто» в плей-офф нынешнего сезона.

В сезоне-2020/21 Нэш провел 37 матчей, на его счету 7 (2+5) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-acquire-riley-nash/c-323461362

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