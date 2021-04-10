«Коламбус» обменял Нэша в «Торонто»
08:58
«Коламбус» обменял нападающего Райли Нэша в «Торонто», сообщает официальный сайт НХЛ.
В обмен на хоккеиста «Блю Джекетс» получили драфт-пик седьмого раунда драфта-2022. Он может превратиться в пик шестого раунда в случае, если Нэш примет участие в 25 процентах матчей «Торонто» в плей-офф нынешнего сезона.
В сезоне-2020/21 Нэш провел 37 матчей, на его счету 7 (2+5) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-acquire-riley-nash/c-323461362
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...