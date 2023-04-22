Просветов отразил 35 бросков за фарм-клуб «Аризоны» в матче плей-офф АХЛ

«Тусон» во втором матче первого раунда плей-офф АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 4:3.

Российский вратарь фарм-клуба «Аризоны» Иван Просветов отразил 35 бросков, пропустив три шайбы. Счет в серии до двух побед 1-1.

В двух матчах плей-офф 24-летний россиянин пропустил 7 шайб при 88,9 процента отраженных бросков.