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Президент «Оттавы» покинул клуб

18:17
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Президент «Оттавы» Джим Литтл покинул клуб через два месяца после назначения на этот пост. Такое решение принял владелец «Сенаторз» Юджин Мельник, сообщает Sportsnet.

Как говорится в сообщении, такое решение было принято «в результате действий, которые противоречат ценностям клуба и Национальной хоккейной лиги».

55-летний Литтл был назначен на должность президента «Оттавы» 10 января, однако публике его представили только 12 февраля. Ранее он, в частности, работал на руководящих должностях в Королевском банке Канады, телекоммуникационной компании Bell и канадской авиастроительной компании Bombardier.

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