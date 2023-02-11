«Рейнджерс» — о первом голе Тарасенко: «Мечта стала реальностью»

«Рейнджерс» на официальной странице в Twitter отреагировали на первый гол российского нападающего Владимира Тарасенко за команду. На 3-й минуте встречи против «Сиэтла» он отметился заброшенной шайбой с передачи соотечественника Артемия Панарина.

«Мечта -> Реальность», — написала пресс-служба «Рейнджерс».

DREAMS ?? REALITY pic.twitter.com/pKPHnHmNkB — New York Rangers (@NYRangers) February 11, 2023

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.