Пойнт пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Колорадо»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли против «Колорадо», сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Пойнт принял участие в двух первых матчах серии против «Колорадо», на его счету 1 результативная передача в первой игре.

До начала финальной серии 26-летний канадец пропустил 10 игр «Тампы» в плей-офф из-за травмы нижней части тела, полученной в седьмой игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая.

Шестой матч между «Тампой» и «Колорадо» состоится в ночь с 26 на 27 июня, начало — в 03.00 (мск). «Лайтнинг» уступают в серии со счетом 2-3.